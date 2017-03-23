Ученые ПИНРО считают, что рыбаки недооценивают потенциал промысла водорослей Баренцева и Белого морей

Ученые Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М.Книповича (ПИНРО, Мурманск) считают, что рыбаки недооценивают потенциал промысла водорослей Баренцева и Белого морей.

Генеральный директор ПИНРО Константин Древетняк на IV международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» в Мурманске в четверг привел данные, что прогнозируемый и фактический уровень добычи не совпадают, сообщает Интерфакс.

«По водорослям мы видим недоиспользуемые, а точнее, вообще неиспользуемые очень большие объемы в тоннах. Надеюсь, что когда-то мы повернемся лицом к этим запасам и будем их использовать», - сказал ученый.