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В Кировске состоялись дополнительные выборы депутатов пятого созыва

09:4523 марта 2017Просмотров: 152

В Кировске состоялись дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Кировска 5 созыва. 19 марта жители округов № 5 и № 7 сделали свой выбор.

Как сообщил Михаил Коптяев, председатель территориально-избирательной комиссии Кировска, всего проголосовали 629 человек: на 5 избирательном округе - 370 человек, на 7 избирательном округе - 259 человек.

Выборы прошли легитимно и в штатном режиме. Нарушений не зафиксировано. За ходом голосования следили как сами кандидаты, так и независимые наблюдатели, жалоб от которых в ТИК не поступило.

Со значительным перевесом победу на обоих округах одержали представители всероссийской политической партии «Единая Россия», сообщает официальный сайт администрации Кировска. 

Это - Инга Азаренко (округ № 5), голоса за нее отдали 67,84% избирателей. Марина Котомкина (округ № 7) получила 81,47% голосов. В целом, явка избирателей составила 22,36 %.

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