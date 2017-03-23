В Кольской ГМК тестируют новое производство

На участке «Цинкоочистка» цеха электролиза никеля Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель») начались пуско-наладочные испытания основного оборудования и технологических трубопроводов.

Этот передел – один из компонентов стратегического инвестиционного проекта по внедрению в КГМК высокоэффективной технологии электроэкстракции. Она предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьем для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах (НПТП).

«Норникель» – единственный производитель цветных металлов, обладающий собственной технологией НПТП, – отметил генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель. – В нынешнем году мончегорская промплощадка Кольской ГМК стала рафинировочным центром «Норникеля», крупнейшим в мире, и от того, насколько эффективно мы внедрим новую модель производства, зависит дальнейшее развитие всей компании».

На вновь создаваемом участке будет производиться дополнительная очистка раствора НПТП от микропримесей цинка. По существующей сейчас технологии производства никеля, цинк выводится из технологической цепочки в процессе электроплавки.

После реализации проекта электроэкстракции этот канал ликвидируется, из-за чего возникает опасность накапливания цинка внутри технологической цепочки. Чтобы этого не допустить, было принято инженерное решение - извлекать микропримеси цинка из растворов хлорного растворения НПТП.

Процесс очистки будет производиться по уникальной технологии жидкостной экстракции. Снижение количества цинка, поступающего с сырьем на дальнейшую переработку в цех электролиза никеля, позволит при выпуске готового металла достигнуть максимальных показателей чистоты.

Пусконаладочные работы на участке цинкоочистки будут проводиться в несколько этапов. Сейчас ведутся работы по проведению индивидуальных испытаний технологического оборудования и трубопроводов. Ожидается, что комплексная пусконаладка всего передела цинкоочистки начнется в апреле 2017 года.

Проект по внедрению технологии электроэкстракции никеля в КГМК - часть стратегии развития «Норникеля», предусматривающей реконфигурацию ее производственных мощностей.

Капитальные вложения «Норникеля» в реализацию проекта составят более 20 млрд рублей. Всего на технологию электроэкстракции переведут 476 электролизных ванн цеха электролиза никеля Кольской ГМК. Ввод их в эксплуатацию будет поэтапным. Первый пусковой комплекс из 42 ванн предполагается запустить в производство в 2017 году.