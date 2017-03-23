В Мурманске появится электронный ресурс о необыкновенных местах Кольского Севера

30 марта в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоится презентация нового электронного информационного ресурса – интерактивной карты «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера».

Главная задача интерактивной карты – привлечь внимание жителей и гостей Кольского полуострова к культурным, историческим, географическим, гидрологическим объектам и необычным явлениям природы, а также способствовать развитию круглогодичного туризма по уникальным местам нашего региона.

Карта содержит краткие историко-культурологические справки о достопримечательностях Кольского полуострова, фото, аудио, видеоматериалы, 3D экскурсии.

Новый ресурс будет интересен самой широкой аудитории: туристам, экскурсоводам, краеведам, всем жителям и гостям нашего края.

Он является прекрасным подспорьем для учителей, студентов, школьников.

Время проведения мероприятия: 15.00 Место проведения: г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21 А, конференц-зал (3-й этаж).