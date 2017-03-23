В Мурманске пройдет десятый чемпионат по парковке «POWER Parking - Ватерлиния»

В десятый раз Power Хит Радио при поддержке Управления ГИБДД Мурманской области проверит умение мурманчан припарковать свой автомобиль. Однако, на этот раз условия изменились.

Не секрет, что резкий старт или торможение зимой чревато заносом, поэтому жюри будет оценивать не только скорость и точность парковки, но и плавность хода. Поможет в этом ватерлиния.

На крышу автомобиля участника с помощью силиконового коврика будет прикреплено ведерко с водой, где нанесена стартовая метка. Чем меньше воды окажется на финише, тем больше штрафного времени будет добавлено ко времени заезда.

В программе:

парковка задним ходом;

параллельная парковка;

змейка;

горячий чай, кофе, снеки бесплатно.

Использование камер заднего вида и парковочных радаров ЗАПРЕЩЕНО!

Дата и время: 25 марта 2017 г. в 14:00.

Место: автогородок автошколы «ГАРАНТ-АВТО» – Автомобилистов, 5 (заезд через Ленинградку с Южной стороны, разворот через поворот на Серебрянку).

Заявки на участие отправили более 50-ти мурманчан. На старт выйдут 30 автомобилистов. Награждение призеров ориентировочно в 15:30.