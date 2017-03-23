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В Мурманской Долине Уюта продолжается серия соревнований 4 финального этапа «Кубка Анны Богалий» по биатлону

20:0223 марта 2017Просмотров: 173

Сегодня там состоялась спринтерская гонка. В кубковых стартах участвуют молодые спортсмены со всей России и Беларуси в возрасте от 10 до 17 лет.

Круг гонки от 800 метров до полутора километров. Биатлонисты прошли два огневых рубежа: стрельбу вели из положения стоя и лёжа. Старшая группа ребят 16-17 лет проходила дистанцию с мелкокалиберными винтовками за спиной. Младшие - вели стрельбу из пневматического оружия.

Кудаева Дарья, биатлонистка, Беларусь: «По сравнению со вчерашней гонкой было немного полегче, потому что дистанция меньше. Вчера не получилось со стрельбой. Сегодня лучше. Лучше это идеально? Нет, первый рубеж идеально, а на стойке два промаха».

В эти выходные спортсменов ожидает масстарт и смешанная эстафета. На награждение чемпионов приедут звёзды мирового биатлона Уле-Эйнар Бьёрндален и Дарья Домрачева.

По трассе соревнований вместе с Анной Богалий проехал корреспондент ТВ-21 Михаил Аброськин. Олимпийская чемпионка показала мастер класс по стрельбе и поделилась тренерскими секретами. Чтобы узнать подробности, следите за эфиром «ТВ-21» и «ТВ-21+».

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