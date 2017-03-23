В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

23-24 марта наш регион будет находиться под влиянием неактивного циклона, смещающегося через Кольский полуостров на Баренцево море.

По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью -2-7°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -10-15°, днем от -2 до +3°.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер ночью южный, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6º, при прояснениях до -11º, днем от -2 до +3º. Гололедица, информирует ФГБУ «Мурманское УГМС».