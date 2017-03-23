В Мурманской области пропал человек

В производстве мурманского следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное по статье «убийство», по факту безвестного исчезновения Мамедова Вусал Низами оглы, 18.12.1986 года рождения, уроженца Азербайджанской ССР.

Как выяснилось в ходе расследования, 12 ноября 2016 года Мамедов В.Н.о. покинул место жительства в Мурманске, выехав на такси, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 30 лет, рост до 170 см., среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, лоб средний прямой, волосы тёмные средней длины.

На момент безвестного исчезновения был одет: тёмная куртка из синтетической ткани, тёмные брюки, чёрные ботинки.

Следственное управление обращается к лицам, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, звонить по телефонам: 8(8152) 403-938, 8(8152) 403-957 или 02.