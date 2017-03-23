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В порыве злости жительница Кандалакши ударила собутыльника ножом в грудь

13:1723 марта 2017Просмотров: 48

В отдел кандалакшской полиции поступило сообщение из медучреждения о о госпитализации мужчины 1990 года рождения с ножевым ранением.

Как стало известно, ножевое ранение молодому человеку причинила сожительница.

Подозреваемая безработная кандалакшанка 1991 года рождения задержали и доставили в полицию.

Девушка призналась в содеянном и рассказала, что конфликт с парнем возник у неё во время распития спиртного. Девушка схватила кухонный нож и воткнула его молодому человеку в грудь, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит 10 лет заключения.

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