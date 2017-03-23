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Заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин встретился с Генеральным консулом Великобритании

20:0923 марта 2017Просмотров: 207

Сегодня в Мурманске первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин встретился с Генеральным консулом Великобритании в Санкт-Петербурге Китом Алланом. Начался разговор со слов соболезнования. Вчера в Лондоне во время террористической атаки пострадали 40 человек, 5 погибли.

Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Соболезнования в связи с вчерашним терактом в Лондоне. Мы сочувствуем жертвам теракта и готовы сделать все необходимое, для того что бы оказать поддержку».

Кит Аллан в Мурманске уже был неоднократно. Должность Генконсула он занимает с 2013 года. Ранее ему приходилось работать и в близких нам странах Узбекистане и Туркменистане. Уже известно, что в сегодняшнем статусе это его последний визит в столицу Заполярья.

Кит Аллан, генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге: «Между Мурманском и Великобританией очень много общих вещей. Совместная история, это Полярные конвои и так же есть ряд экономических проектов совместных. Поэтому мы их дальше будем развивать и поддерживать».

Вчера генконсул участвовал в открытии конференции по рыболовству. Сегодня же на встрече обсудили перспективные направления сотрудничества. Это и образование и культура и туризм. Поговорили и о перспективах работы в сфере ядерной и радиационной безопасности. После заключительного слова гостю вручили памятный сувенир.

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