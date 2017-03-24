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25 марта у мурманчан будет возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников

14:4124 марта 2017Просмотров: 117

Администрация Мурманска совместно с предприятием «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.

В эту субботу, 25 марта экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска.

Подобные мероприятия муниципалитет проводит регулярно.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00
– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10.50
– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.30
– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.20
– район АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.00

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

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