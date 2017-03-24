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25 марта в Мурманске будут собирать старые градусники и перегоревшие энергосберегающие лампы

11:0024 марта 2017Просмотров: 57

У мурманчан вновь будет возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников.

В субботу (25 марта) экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска.

Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты» муниципалитет проводит регулярно.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00

– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10.50

– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.30

– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.20

– район АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.00

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут. 

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