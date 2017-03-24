Циклон принес в Мурманск снег и гололед

24 марта регион находится под влиянием неактивного циклона, смещающегося через Кольский полуостров на Баренцево море.
В Мурманской области облачная с прояснениями погода. Температура воздуха от -3 до +2º. Гололедица, местами сильная
Ветер западный, северо-западный умеренный, на северо-западе области сильный, сообщает ФГБУ «Мурманское УГМС».
На улицах - мокрый снег, хорошо играть в снежки и лепить снеговиков.
Автолюбителям повезло меньше - многие мурманчане встретили свое утро, сметая снег с машин.