Циклон принес в Мурманск снег и гололед

24 марта регион находится под влиянием неактивного циклона, смещающегося через Кольский полуостров на Баренцево море.

В Мурманской области облачная с прояснениями погода. Температура воздуха от -3 до +2º. Гололедица, местами сильная

Ветер западный, северо-западный умеренный, на северо-западе области сильный, сообщает ФГБУ «Мурманское УГМС».

На улицах - мокрый снег, хорошо играть в снежки и лепить снеговиков.

Автолюбителям повезло меньше - многие мурманчане встретили свое утро, сметая снег с машин.