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Гость программы «Власть. Вопросы и ответы» депутат и главный редактор газеты «Вечерний Мурманск» Виктор Хабаров

20:1124 марта 2017Просмотров: 94

Можно ли решить проблемы мурманчан одним телефонным звонком и как найти управу на недобросовестных коммунальщиков. В эти выходные гостем программы «Власть. Вопросы и ответы» станет депутат Мурманского совета депутатов и главный редактор газеты «Вечерний Мурманск» Виктор Хабаров.

Виктор Хабаров ответит на вопросы Сергея Юдкова: прислушиваются ли к мнению депутата, что тревожит жителей столицы Заполярья. О мурманских дорогах, городском транспорте, парках и скверах, коммунальных проблемах и о том, чего не хватает самому большому городу за Полярным кругом. Программа «Власть. Вопросы и ответы» выйдет в эфир в это воскресенье в 16.00 на СТС-ТВ-21.

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