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Мурманск поборется за звание «Столица Часа Земли»

09:4524 марта 2017Просмотров: 834

Более 80 российских городов уже присоединились к самой массовой экологической акции в мире. По всей стране в «Час Земли» 25 марта пройдут велозаезды, флешмобы, концерты и другие мероприятия.

Город, жители которого будут наиболее активно участвовать в акции, получит награду – статуэтку с гравировкой его названия – и статус «Столицы Часа Земли – 2018».

Итоги конкурса будут подведены 29 марта. Соревнование городов за звание столицы акции с 2017 года станет ежегодным, а главный приз – переходящим.

Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, жителям нужно отметить свое местоположение на карте на официальном сайте «Часа Земли».

В конкурсе участвуют 100 крупнейших городов России. При выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своем городе, и численность населения.

Пока больше всего меток на карте оставили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска и Саратова, сообщает пресс-служба Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы. 

Напомним, что крупнейшая в мире экологическая акция «Час Земли» состоится 25 марта с 20:30 до 21:30.

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