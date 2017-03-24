На планете погаснет свет. Завтра состоится акция «Час Земли»

Выключить свет и подсветку зданий. Завтра во всём мире состоится традиционное экологическое мероприятие «Час Земли».

В последнюю субботу марта обычные люди и организации, школы и коммерческие учреждения - участники акции - выключают свет и не жизненно важные электроприборы на час, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата, эффективного расходования ресурсов и объединения человечества. Это один из самых массовых флешмобов в истории планеты. По оценкам фонда, в нём участвует каждый шестой житель - это более миллиарда человек.



Дмитрий Рябов, пресс секретарь Баренц-отделения «Всемирного фонда дикой природы»: «Мы не выключаем значимую подсветку, не просим выключить во дворах фонари, что может влиять на безопасность. Отключить больницы, остановить заводы и так далее. Мы говорим о декоративной подсветке, которая заметна. Традиционно у нас правительство Мурманской области выключает всю подсветку, традиционно отель «Арктика» отключает всю подсветку. В этом году, поделюсь с вами секретом есть амбициозные планы отключить подсветку на главной нашей архитектурной доминанте – телевышке».



По данным прошлого года 22 миллиона человек в нашей стране присоединилась к акции, а Мурманск вошёл в пятёрку самых активных городов. «Час Земли» начнётся завтра, в 20 часов 30 минут.