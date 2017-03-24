Не стало летчика-испытателя Степана Анастасовича Микояна

24 марта 2017 года, на 95-м году ушел из жизни Герой Советского союза, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Анастасович Микоян, внесший значительный вклад в развитие отечественной авиации.

Степан Анастасович родился 12 июля 1922 года в городе Тбилиси (Грузия) в семье видного советского государственного деятеля и будущего Героя Социалистического Труда – Анастаса Ивановича Микояна.

В 1941 году окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков, а в декабре этого же года ушел на фронт.

В годы Великой Отечественной войны в качестве лётчика-истребителя воевал в составе 11-го, 32-го гвардейского и 12-го гвардейского истребительных авиационных полков.

В 1951 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского и перешел на летно-испытательную работу в ГК НИИ ВВС. В течение 23 лет испытывал боевые самолеты марки «МиГ». В 1975 году за проведение государственных испытаний самолета МиГ-25 был удостоен звания Героя Советского союза.

Степан Анастасович летал вплоть до 1978 года. В общей сложности освоил 102 типа летательных аппаратов, в том числе МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27.

Является лауреатом премии Правительства Российской Федерации за значительный вклад в развитие ВВС России, награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 4-мя орденами Красной Звезды, медалями, в том числе «За боевые заслуги», сообщает РСК «МиГ».

Фото: Mediaspy