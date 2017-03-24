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Полное видео программы «Новости»

20:0024 марта 2017Просмотров: 76

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 24 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Лада превращается в кабриолет! В Мурманске снежной шапкой с крыши дома раздавило автомобиль.

«Доступная рыба» и продажа прибрежного улова. Зачем депутатов областной Думы отправили на Сахалин?

Белок для аптеки, фермы и науки. В Мурманске откроется инновационное производство протеина из рыбы.

Кто примет на работу бывшего?… Наркоманов сначала вылечат, а потом возьмут в штат.

Жители поселка Зашеек жалуются на нечищеные дороги, местные власти находят законные способы их не слышать.

авиарейсом на «Барнео» доставили полярников и тонны полезного груза.

Мурманск открыл Захар Прилепин - известный писатель и публицист.

Всем покинуть отель - работают взрывотехники. Что стало причиной переполоха экстренных служб?

К началу времён. Завтра во всём мире отключат свет. Что будет в Мурманске?

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