Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 24 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Лада превращается в кабриолет! В Мурманске снежной шапкой с крыши дома раздавило автомобиль.



«Доступная рыба» и продажа прибрежного улова. Зачем депутатов областной Думы отправили на Сахалин?



Белок для аптеки, фермы и науки. В Мурманске откроется инновационное производство протеина из рыбы.



Кто примет на работу бывшего?… Наркоманов сначала вылечат, а потом возьмут в штат.



Жители поселка Зашеек жалуются на нечищеные дороги, местные власти находят законные способы их не слышать.



авиарейсом на «Барнео» доставили полярников и тонны полезного груза.



Мурманск открыл Захар Прилепин - известный писатель и публицист.



Всем покинуть отель - работают взрывотехники. Что стало причиной переполоха экстренных служб?



К началу времён. Завтра во всём мире отключат свет. Что будет в Мурманске?

