Припаркованный автомобиль раздавило снежной шапкой со льдом

Происшествие в центре Мурманска. Сегодня с крыши жилого дома на припаркованный автомобиль сошла снежная шапка со льдом. Машина практически всмятку, пешеходная часть оказалась заваленной. Масштаб разрушений оценили корреспонденты ТВ-21.

Это видео сделали очевидцы происшествия. Сошла ледяная шапка вчера поздно вечером. Снега рухнуло так много, что автомобиль завалило со всех сторон. Зона эта пешеходная, к счастью людей в момент падения глыбы не было. А это уже кадры сделанные сегодня днем. Видно, что для того что бы расчистить двор коммунальщикам пришлось задействовать трактор. Так же отчетливо видно, что припаркован автомобиль без нарушений, от дома минимум 5 метров, дальше просто некуда, разве что на детскую площадку.



Владимир Богданов: «Бардак происходит. Надо чистить крыши, а не сбивать сосульки, вот и всё. Убито уже у нас 5 машин за эту зиму. - И ваша в том числе? - Нет, моя пострадала прошлую зиму. - По такой же причине? - По такой же причине вот у этого подъезда».



О каком либо ремонте автомобиля уже речи не идёт, разве что о полной переделке в кабриолет. Как и сказал Владимир Богданов, такие случаи в этом дворе 51 дома на проспекте Ленина в Мурманске, уже никого не удивляют. В феврале здесь под ледяным завалом оказался внедорожник Мерседес. В таком состоянии свою машину обнаружил её владелец Максим Басов.



Максим Басов: «Можете посмотреть здесь изнутри, то видно, что там вся крыша промята. Ну, вот, а задняя часть уже не открывается, хотя должна. Промята изнутри».



Этот Мерседес был застрахован по КАСКО, владельцу должны возместить ущерб. Но в любом случае, многомиллионные убытки страховая компания в итоге будет отсуживать у управляющей компании, которая и отвечает за чистку кровли. Очевидно, что требовать деньги с коммунальщиками будет и владелец Лады и всех других развитых машин. В общем, сумма которую в итоге, возможно, придется возмещать коммунальщикам набегает крупная. Несоизмеримая со стоимостью очистки кровли. На эту услугу коммунальщики потратили бы около 10 тысяч рублей.

И вот как нам только что сообщили жители этого же дома. С крыши сталинки на пешеходную зону еще свалилась огромная шапка льда и снега. Люди уже просто боятся ходить по собственному двору.