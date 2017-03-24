Прогноз погоды по Мурманской области на 25 марта

Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с, вечером 25 марта на северо-западе области 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -18°, днем от -3 до +2°. Гололедица.

Прогноз погоды на 25 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -9..-11 0..+2 без осадков без осадков Умба -6..-8 0..+2 без осадков без осадков Полярные Зори -10..-12 -1..+1 небольшой снег без осадков Апатиты -10..-12 -1..+1 без осадков без осадков Кировск -12..-14 0..-2 без осадков без осадков Ковдор -11..-13 -1..+1 без осадков без осадков Мончегорск -8..-10 0..+2 без осадков без осадков Ловозеро -11..-13 0..-2 без осадков без осадков Оленегорск -13..-15 -1..+1 без осадков без осадков Никель -6..-8 0..+2 небольшой снег без осадков Заполярный -6..-8 0..+2 небольшой снег без осадков Североморск -5..-7 -1..+1 небольшой снег без осадков Мурманск -6..-8 -1..+1 без осадков без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 25 марта