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Прогноз погоды по Мурманской области на 25 марта

13:1224 марта 2017Просмотров: 221

Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер  западный 6-11 м/с, вечером 25 марта на северо-западе области 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -18°, днем от -3 до +2°. Гололедица.

Прогноз погоды на 25 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-9..-11

0..+2

без осадков

без осадков

Умба

-6..-8

0..+2

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-10..-12

-1..+1

небольшой снег

без осадков

Апатиты

-10..-12

-1..+1

без осадков

без осадков

Кировск

-12..-14

0..-2

 без осадков

без осадков

Ковдор

-11..-13

-1..+1

без осадков

без осадков

Мончегорск

-8..-10

0..+2

без осадков

без осадков

Ловозеро

-11..-13

0..-2

без осадков

без осадков

Оленегорск

-13..-15

-1..+1

без осадков

без осадков

Никель

-6..-8

0..+2

небольшой снег

без осадков

Заполярный

-6..-8

0..+2

небольшой снег

без осадков

Североморск

-5..-7

-1..+1

небольшой снег

без осадков

Мурманск

-6..-8

-1..+1

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 25 марта

Температура воздуха

утром -6..-8

днем -1 ..+1

вечером 0..-2

Осадки

без осадков

без осадков

небольшой снег
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