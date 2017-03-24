Прогноз погоды по Мурманской области на 25 марта

Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с, вечером 25 марта на северо-западе области 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -18°, днем от -3 до +2°. Гололедица.
Прогноз погоды на 25 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-9..-11
|
0..+2
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
-6..-8
|
0..+2
|
без осадков
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-10..-12
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Апатиты
|
-10..-12
|
-1..+1
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-12..-14
|
0..-2
|
без осадков
|
без осадков
|
Ковдор
|
-11..-13
|
-1..+1
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-8..-10
|
0..+2
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-11..-13
|
0..-2
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-13..-15
|
-1..+1
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
-6..-8
|
0..+2
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Заполярный
|
-6..-8
|
0..+2
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Североморск
|
-5..-7
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Мурманск
|
-6..-8
|
-1..+1
|
без осадков
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 25 марта
|
Температура воздуха
|
утром -6..-8
|
днем -1 ..+1
|
вечером 0..-2
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
небольшой снег