Работодателей Мурманской области могут обязать брать на работу граждан избавившихся от наркозависимости

Новое производство даст больше рабочих мест. Сегодня для бизнеса появились новые вводные. Работодателей Мурманской области могут обязать брать в штат граждан прошедших реабилитацию от наркотической зависимости. В Правительстве Мурманской области подписали соглашение о комплексной программе по возвращению бывших наркоманов к нормальной жизни.

Система реабилитации наркоманов будет комплексной. Задействованы 2 министерства -социального развития и здравоохранения, управление МВД и комитет по труду и занятости. Вся работа будет структурирована, у каждого своя роль.



Игорь Баталов, начальник УМВД по Мурманской области: «Одним из приоритетов является профилактика. Вот наше соглашение, оно как раз и отражает основные вопросы взаимодействия по вопросам профилактики, ресоциализации лиц которые попали под воздействие этого зла».



Роль полиции, как правопреемника Наркоконтроля, в выявлении наркозависимых. Дальше подключаются медики, спасают людей. Следующий этап реабилитация.



Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области: «Мы выдаем сертификаты на прохождение социальной реабилитации тем гражданам которые по решению суда определены на прохождение реабилитации. У нас заложены средства в областном бюджете».

Роман Москвин, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Ставим перед собой задачу предотвращения рецидива, то есть возврата наркозависимых к употреблению».



Дальше гражданам, что бы вернуться к нормальной жизни нужно искать работу. Трудоустраивают таких людей очень редко.



Константин Бережный, председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области: «В некоторых регионах существует такая программа, как квотирование рабочих мест для наркопотребителей бывших, которые проходят курс реабилитации. Мы сейчас тоже рассматриваем эти программы».



Этот вопрос пока на стадии рассмотрения. Сначала такое предложение должны одобрить депутаты областной думы. Речь идет не о массовом приеме на работу. Ведь сейчас наркоманов желающих пройти реабилитацию очень мало. Постановлений судов на побуждение к принудительному лечению вынесено около 60, а направление на реабилитацию получили всего 2 человека. Прошел программу только один из них.