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Россия запретила поставки нескольких видов белорусских сыров

17:4024 марта 2017Просмотров: 163

В результате государственного лабораторного мониторинга было выявлено несоответствие продукции требованиям техрегламентов Таможенного союза.

При этом в российском ведомстве отметили, что производители пищевой продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации, вследствие чего Россельхознадзор направил материалы по данным фактам в Федеральную службу по аккредитации и в Государственный комитет по стандартизации Белоруссии.

В результате Федеральная служба по аккредитации приостановила действие деклараций о соответствии на сыры «Раубичский» и «Тильзитер» Рогачевского молочноконсервного комбината, на сыры «Белорусское золото» и «Альпийский» Ошмянского сыродельного завода, а также на сыр «Гройцер» Глубокского молочноконсервного комбината.

Кроме того, Государственный комитет по стандартизации Белоруссии приостановил действие декларации о соответствии на сыр «Черный герцог» производства филиала «Славгородский» ОАО «Бабушкина крынка».

Россельхознадзор направил соответствующим уполномоченным надзорным органам информацию для проведения изъятия продукции, поступившей в сопровождении отмененных деклараций, сообщает ТАСС.

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