С 1 апреля пенсии в России индексируют на 1,5%

На 1,5 процента с 1 апреля будет осуществлена индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший 2016 год.

Средний размер социальной пенсии после повышения составит 8 774 рубля. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам увеличится до 13 026 рублей.

Также с 1 апреля 2017 года в связи с индексацией социальных пенсий будут повышены пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.

Всего индексация с 1 апреля 2017 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек являются получателями социальных пенсий, сообщает Минтруд.