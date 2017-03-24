Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против туберкулёза

Всемирный день борьбы против туберкулёза — памятная дата, отмечаемая ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения, в 1993 году объявившей туберкулёз глобальной проблемой.

Целью Всемирного дня борьбы против туберкулёза является повышение осведомлённости о глобальной эпидемии заболевания и усилиях по ликвидации этой болезни.

24 марта выбрано в связи с тем, что этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (Robert Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулёза.

В настоящее время туберкулёз ежегодно уносит жизни около 1,6 миллиона человек, абсолютное большинство из которых (около 95 %) — жители развивающихся стран.

Туберкулёз убивает больше взрослых людей, чем любая другая инфекция. В странах третьего мира туберкулёз обуславливает около 26 % летальных исходов, сообщает Википедия.

Самая опасная в мире ситуация в плане туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью - наиболее летальной и опасной его формы - сложилась в России.