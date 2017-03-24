Съемочная группа ТВ-21 сопровождает участников экспедиции «Барнео-2017» в Арктику

Съемочная группа ТВ-21 провожает участников экспедиции Барнео-2017 к месту их десантирования в Арктике.

Элла Серга и Константин Кабанец долетят до Северного Полюса и вернутся домой, а затем поделятся со зрителями самыми интересными подробностями своего путешествия.

Напомним, что сегодня полярники отправились в Арктику, чтобы построить там аэродром на дрейфующей льдине и лагерь «Барнео».В высокие широты их доставит экипаж тяжелого военно-транспортного самолёта ИЛ-76МД. Мурманск - самая оптимальная точка для промежуточной посадки на пути к Северному Полюсу.

На месяц ледовая база станет научным центром по изучению Арктики, а также сможет принимать экстремальных туристов.

Это уже не первый раз, когда журналисты ТВ-21 сопровождают полярную экспедицию. Кроме этого, вместе с участниками «Барнео» флаг нашей телекомпании также побывает на Северном Полюсе.

Любопытное интервью с участниками экспедиции и подробности путешествия на Барнео смотрите в вечернем эфире, а также в программе «Место встречи ТВ-21» на Телеканале Тв21+ в это воскресенье в 06.30 И В 17.30.