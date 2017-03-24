Снежные преграды. Жители поселка Зашеек жалуются на нечищеные дороги

Снежная зима создала много проблем не только в Мурманске, но и в области. В редакцию ТВ-21 обратились жители поселка Зашеек, которые жалуются, что там не чистят дороги.

Светлане Головановой, чтобы добраться на работу, каждый день приходится преодолевать сугробы. Около домов снега по колено и такая ситуация во многих дворах Зашейка. Поселок разрастается. Те, кто приезжал сюда только на лето, используя дома как дачи, сейчас живут здесь и зимой. По словам Светланы Ивановны, в поселке Зашеек более 2-ух тысяч жителей.



В поселке многие жители уже в возрасте, им и так трудно передвигаться, а тут еще и снега по колено.



Ольга Брикман, жительница поселка Зашеек: «Многие жалуются на то, что можно доехать только до остановки, а там уже как бог даст, такие вот у нас здесь очень сложные условия, о нас, конечно, никто не беспокоится, все приходится делать своими руками, своими силами».



Поселок Зашеек находится в десяти километрах от Полярных Зорь и относится к городу энергетиков. Всеми коммунальными проблемами в Зашейке должны заниматься городские коммунальщики, но, по словам местных жителей, в поселке дороги чистят не хотят.



Светлана Голованова, жительница поселка Зашеек: «По какой причине они не чистят дороги мне неизвестно, но они формулируют то, что данные дороги не входят в перечень дорог по городу Полярные Зори».



За разъяснением мы позвонили заместителю начальника «Управления городским хозяйством» города Полярные Зори Ивану Тришину.



Иван Тришин, заместитель начальника Управления городским хозяйством города Полярные Зори: «Есть дороги, которые не являются собственностью муниципалитета, раз они таковой не являются, мы не можем их чистить, потому что будет не целевое использование денежных средств, если мы будем чистить, естественно за деньги, эти дороги. Может быть, если там кто-то прописан, то это придомовая территория, если это дачные участки, то их чистит садовое общество, которое там организовано, а если дорога не принадлежит муниципалитету, то мы ее чистить не можем».



По словам Ивана Тришина, жителям поселка Зашеек необходимо обратиться в администрацию города Полярные Зори с тем, чтобы дороги поставили на кадастровый учет, тогда их будут чистить. Ну, а пока жители Зашейка так и будут пробираться сквозь сугробы.