Сотрудники Почты России обнаружили в посылке муляж гранаты

В ходе обработки почты с использованием специализированного оборудования работники почтамта на Ленинградском вокзале столицы выявили в одном из почтовых отправлений подозрительное вложение, конструктивно напоминающее ручную гранату.
Посылка была отправлена из Москвы в Североморск.
Прибывшие на место сотрудники службы почтовой безопасности поместили почтовое отправление, которое могло представлять опасность для окружающих, в специальный изолирующий контейнер и вызвали следственно-оперативную группу транспортной полиции.
Эксперт-взрывотехник определил, что подозрительный предмет представляет собой муляж гранаты Ф-1.
Данное почтовое отправление в соответствии с действующими правилами подлежит уничтожению. Правоохранительным органам предоставлены данные отправителя и получателя посылки.
Данное происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений, сообщает пресс-служба Почты России.