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Сотрудники Почты России обнаружили в посылке муляж гранаты

11:1524 марта 2017Просмотров: 241

В ходе обработки почты с использованием специализированного оборудования работники почтамта на Ленинградском вокзале столицы выявили в одном из почтовых отправлений подозрительное вложение, конструктивно напоминающее ручную гранату.

Посылка была отправлена из Москвы в Североморск. 

Прибывшие на место сотрудники службы почтовой безопасности поместили почтовое отправление, которое могло представлять опасность для окружающих, в специальный изолирующий контейнер и вызвали следственно-оперативную группу транспортной полиции.

Эксперт-взрывотехник определил, что подозрительный предмет представляет собой муляж гранаты Ф-1. 

Данное почтовое отправление в соответствии с действующими правилами подлежит уничтожению. Правоохранительным органам предоставлены данные отправителя и получателя посылки.

Данное происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений, сообщает пресс-служба Почты России. 

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