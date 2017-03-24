Сотрудники Почты России обнаружили в посылке муляж гранаты

В ходе обработки почты с использованием специализированного оборудования работники почтамта на Ленинградском вокзале столицы выявили в одном из почтовых отправлений подозрительное вложение, конструктивно напоминающее ручную гранату.

Посылка была отправлена из Москвы в Североморск.

Прибывшие на место сотрудники службы почтовой безопасности поместили почтовое отправление, которое могло представлять опасность для окружающих, в специальный изолирующий контейнер и вызвали следственно-оперативную группу транспортной полиции.

Эксперт-взрывотехник определил, что подозрительный предмет представляет собой муляж гранаты Ф-1.

Данное почтовое отправление в соответствии с действующими правилами подлежит уничтожению. Правоохранительным органам предоставлены данные отправителя и получателя посылки.

Данное происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений, сообщает пресс-служба Почты России.