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Станет ли рыба доступнее? Расскажут мурманские депутаты после возвращения с Сахалина

20:0924 марта 2017Просмотров: 99

Два региона на разных краях страны, а заботы одинаковые. Мурманские депутаты встретились с коллегами на Сахалине. Цель делегатов - обмен опытом - как на законодательном уровне урегулировать вопрос с продажей трески, пойманной рыбаками в прибрежной, шестимильной зоне.

На Сахалине продвинуть эксперимент о ловле рыбы в шестимильной зоне и затем её продаже - было непросто. Запрос прошёл долгий путь от депутатов, к губернатору и затем Президенту России. Глава страны дал добро на эксперимент, и механизм был запущен. Результаты: власти отмечают - рыбы на прилавках стало больше, но система ловли и сбыта в рыбопромысловые участки требует доработки.

Татьяна Кончева, председатель комитета по экономическому развитию Сахалинской областной Думы: «Конечно, есть и плюсы, есть и минусы. Это как любое новое дело. Не всегда оно идёт так, как хотелось бы. Есть и проблемы, но они все решаемы».

Наших областных депутатов заинтересовал проект «Доступная рыба», благодаря которому на рынках Дальнего Востока самая низкая цена по стране на замороженные морские продукты. Рекордных цифр удалось добиться за счёт пересмотра логистики.

Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы: «Мы встречались с инициаторами проекта, с людьми, которые участвуют, сходили в магазин, познакомились с программой «Доступная рыба», тоже вызывает большой интерес. У нас тоже есть проблемы по ценообразованию».

Подробнее о том - как на Сахалине удалось на законодательном уровне решить вопрос с выловом в прибрежной зоне - депутаты расскажут после возвращения. Закончилась рабочая поездка договорённостью об ответном визите, сахалинские депутаты в ближайшее время посетят Мурманскую область.

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