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Таможня: перемещение через границу культурных ценностей, осуществляется при соблюдении запретов и ограничений

10:4524 марта 2017Просмотров: 60

К культурным ценностям относятся относятся художественные ценности, картины, скульптуры, иконы и предметы религиозного культа, антикварное оружие, предметы техники, монеты, музыкальные инструменты и т.д.

При перемещении через границу ЕАЭС культурных ценностей требуется обязательное декларирование в письменной форме и наличие разрешительных документов.

В Российской Федерации государственный контроль за вывозом и ввозом культурных ценностей на территорию России и оформление разрешительных документов на ввоз/вывоз культурных ценностей осуществляет Министерство культуры России.

Культурные ценности, ввозимые физическими лицами для личного пользования, освобождаются от уплаты таможенных платежей вне зависимости от их стоимости и веса.

В данном случае осуществляется их таможенное декларирование в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации (ПТД).

Вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа).

При вывозе физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования, ранее временно ввезенных на территорию ЕАЭС, в пункте пропуска необходимо представить таможенному органу пассажирскую таможенную декларацию, оформленной при ввозе культурных ценностей и содержащей идентификационные признаки указанных культурных ценностей (наименование, автор, год создания, материал и техника создания, размеры, для струнных смычковых музыкальных инструментов - паспорт на музыкальный инструмент (при наличии).

Выдачу заключений (разрешительных документов) осуществляет Минкультуры России, а также уполномоченные Минкультуры России эксперты.

Контактная информация размещена на официальном сайте Минкультуры России (www.mkrf.ru ).

Ввоз на территорию Евразийского экономического союза и вывоз с территории Евразийского экономического союза в международных почтовых отправлениях культурных ценностей запрещены, сообщает пресс-служба Мурманской таможни

 

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