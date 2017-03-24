Телепрограмма на 25 марта (суббота)

Программа передач канала ТВ21+

Суббота, 25 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Друзья. Приключения медвежат.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

09:59 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Дополнительное время. Художественный фильм (16+)

Россия. 2005 г.

Комедия.

В ролях: Олег Табаков, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Антон Табаков, Дарья Мороз, Владимир Краснов, Дмитрий Зеничев, Валерий Громовиков, Валерий Шорохов, Юрий Богданов.

Открытые и несколько наивные люди - бывший знаменитый футболист Деев, полковник в отставке Тарасов, бывший слесарь ЗИЛа Сироткин с женой Соней - решают противостоять судьбе и покончить с нищенским существованием. Друзья открывают частную таксомоторную службу на Белорусском вокзале и сразу же попадают в круговорот невероятных приключений, в том числе и любовных!

12:04 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

13:00 Крейсер. Художественный фильм (16+)

США. 2016 г.

Военная драма.

В ролях: Николас Кейдж, Том Сайзмор, Томас Джейн, Мэтт Лантер, Джеймс Римар, Брайан Прэсли.

Лето 1945 года. До конца Второй мировой оставались считанные недели… Крейсер ВМС США «Индианополис» доставил на американскую военную базу на острове Тиниан боеголовку атомной бомбы. На обратном пути корабль был торпедирован японцами и пошел ко дну. «SOS!» капитана Маквэя не был услышан. И живые позавидовали мертвым: палящее солнце и зубы акул, жажда и галлюцинации, безумие и адские муки отчаяния…

15:12 Познавательная программа (12+)

Галилео Галилей.

Что такое архитектура?

15:24 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

Друзья. Приключения медвежат.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Шоу «Без страховки». Выпуск 4 (16+)

Зрелищное шоу с настоящими акробатическими трюками, реальными травмами, скандалами, слезами и болью… Сложные номера без страховки выполняют звезды сериала «Универ» на ТНТ Виталий Гогунский и Мария Кожевникова, скандально известная Виктория Боня, актер Дмитрий Певцов, телеведущая Роза Сябитова, боксер Константин Дзю, фигуристка Елена Бережная.

20:10 Познавательная программа (12+)

Что такое невесомость?

Консорциум Всемирной паутины WWW.

20:22 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Лопарит.

20:27 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 Безопасность не гарантируется. Художественный фильм (16+)

США. 2012 г.

Мелодрама, комедия.

В ролях: Обри Плаза, Марк Дюпласс, Джейк Джонсон.

Троим журналистам поручают взять интервью у парня, который разместил весьма странное объявление о том, что ищет напарника для путешествий во времени.

22:32 Дискотека 80-ых. Rock&Dance. Концерт. Запись 2012 г. (16+)

Chris Norman, воссоединенный Gorky Park, Zodiac, Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер», Константин Никольский, Black, фактически объединенная «Бригада С» во главе с Гариком Сукачевым, Boney M, Sabrina, C.C. Catch, Bad Boys Blue, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Юрий Шатунов, Arabesque, Silent Circle – такого состава артистов, оказавшихся вместе на одной сцене, страна прежде не видела.

01:07 Телегазета (12+)

01:20 Угрозы современного мира. Битая карта. Документальный цикл (16+)

Каждую секунду в мире совершается больше 50-ти тысяч операций с пластиковыми картами. Снятие наличных, оплата услуг, покупки в магазинах и интернете. Процедура почти не требует усилий. Но эта простота обманчива. На каждом этапе проведения платежа пользователя карты подстерегают опасности - от кражи до мирового финансового кризиса.

01:48 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Создавая Баренц Блюз Лабораторию. Чёлнес. По преданию, много веков назад здесь жил король саамов. Это место излучает энергию, образованную историей, природой и силой океана. Сегодня здесь стоит маяк. Именно сюда для создания музыки приехала группа «Баренц Блюз Лаборатория». В её составе швед, двое русских, норвежец и финн.

Чампа. Документальный фильм.

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Я могу петь. Фильм о девушке, которая, несмотря на трудную жизнь, преодолевает свой физический недуг, чтобы дарить людям радость.

Я люблю. Фильм не только об Артуре Казакове, его красавице жене и сыне Мише, который родился и живет в тюрьме, но и обо всех нас.

Дети папы или Уроки музыки. Эта история рассказывает об уроках игры на фортепиано, которые даёт незрячий польский педагог незрячему русскому мальчику.

В условиях военного времени. Рассказ о жизни маленького города Нарьян-Мара, затерянного среди снегов на севере нашей страны, во время Великой Отечественной войны.