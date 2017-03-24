Телепрограмма на 26 марта (воскресенье)

Программа передач канала ТВ21+

Воскресенье, 26 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:29 Место встречи – ТВ-21 (16+)

Выпуск посвящен уникальной высокоширотной арктической экспедиции «Барнео-2017». Что такое «Барнео», какова роль проекта в реализации арктической доктрины России, почему десантирование на Северный полюс сродни полёту в космос, насколько важно России подтверждать своё присутствие в высоких широтах? Об этом и многом другом журналисту Юрию Ерофееву рассказывают участники экспедиции: прославленный парашютист-полярник Евгений Иванович Бакалов, начальник инспекции Департамента авиационных и десантных работ Экспедиционного центра РГО Алексей Будницкий, спасатель Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра Мурманской РПСБ Владимир Плигин.

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Друзья. Приключения медвежат.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

10:00 Дорога без конца. Художественный фильм (16+)

Россия. 2014 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Вера Алентова, Владимир Зайцев, Николай Захаров, Сергей Рудзевич, Алла Сергийко, Евгений Вальц, Мария Карпова, Иван Михайловсикй, Олег Филипчик.

В центре повествования - обычный рейсовый автобус. Его пассажиры – самые разные люди: молодые музыканты, семья, ожидающая появления на свет малыша, молодожены, священник, предприниматель, американские подростки… Всю дорогу люди ссорятся и не могут сами справиться с возникшими конфликтами. Поэтому в ход вступает судьба. Она расставляет все по полочкам, а сами участники либо сходят с пути, либо продолжают долгую дорогу под названием жизнь. Это поучительная остросюжетная история о том, что все для нас возвращается бумерангом, что нужно следить за своими словами и поступками, ценить и беречь родных и близких, уметь прощать и не таить обиду в душе. Героям придется научиться слышать, слушать, а также принимать решения и отвечать за свой выбор.

11:39 Познавательная программа (12+)

Эры в истории Земли.

Древние империи.

11:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Восточный Мурман.

12:00 Барбара Брыльска: «Мужчины не имеют шанса». Документальный фильм (16+)

Россия. 2016 г.

Барбару Брыльску мы полюбили за одну ночь, когда на экраны ТВ вышла картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» Для всех зрителей актриса навсегда осталась героиней из того фильма. Многие думают, что и Барбара такая же, как Надя — нежная, ранимая, скромная. Но это далеко не так. Мы съездили к Барбаре в гости в Польшу и сняли эксклюзивное интервью с актрисой. Весной и летом она живет на даче — небольшой старый домик, куда Барбара, по ее собственным словам, сбежала от мужа. Признаемся честно, наша съемочная группа опоздала на интервью на полтора часа, но вместо ворчаний и обид Брыльска сразу пригласила нас к столу. А готовит она намного лучше, чем Надя Шевелева свою знаменитую заливную рыбу!

12:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Лесной патруль.

13:00 Безопасность не гарантируется. Художественный фильм (16+)

США. 2012 г.

Мелодрама, комедия.

В ролях: Обри Плаза, Марк Дюпласс, Джейк Джонсон.

Троим журналистам поручают взять интервью у парня, который разместил весьма странное объявление о том, что ищет напарника для путешествий во времени.

14:29 Михаил Горбачев. Первый и последний. Документальный фильм (16+)

Этот фильм о человеке, которого знает весь мир и о котором снято, сказано и написано столько, что поведать что-то новое чрезвычайно сложно. Именно поэтому авторам было так важно найти свой ракурс. В фильме принимают участие дочь М.С.Горбачева Ирина Вирганская, его внучка Ксения, кинорежиссер Карен Шахназаров - сын Георгия Шахназарова, помощника М.С.Горбачева, Елена Лукьянова – политолог, дочь Анатолия Лукьянова, бывшего Председателя Верховного Совета СССР, Антон Кравченко – журналист, сын Леонида Кравченко, бывшего Председателя Гостелерадио СССР, Алексей Арбатов – политолог, сын Георгия Арбатова, советника М.С.Горбачева, Софико Шеварднадзе – журналист, внучка Эдуарда Шеварднадзе, министра иностранных дел СССР при М.С.Горбачеве.

15:23 Познавательная программа (12+)

Что такое IP-адреса?

15:30 Мультимир (6+)

Друзья. Приключения медвежат.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

16:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)

Выпуск посвящен уникальной высокоширотной арктической экспедиции «Барнео-2017». Что такое «Барнео», какова роль проекта в реализации арктической доктрины России, почему десантирование на Северный полюс сродни полёту в космос, насколько важно России подтверждать своё присутствие в высоких широтах? Об этом и многом другом журналисту Юрию Ерофееву рассказывают участники экспедиции: прославленный парашютист-полярник Евгений Иванович Бакалов, начальник инспекции Департамента авиационных и десантных работ Экспедиционного центра РГО Алексей Будницкий, спасатель Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра Мурманской РПСБ Владимир Плигин.

17:47 Познавательная программа (12+)

Что такое живопись?

17:53 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

18:00 Дополнительное время. Художественный фильм (16+)

Россия. 2005 г.

Комедия.

В ролях: Олег Табаков, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Антон Табаков, Дарья Мороз, Владимир Краснов, Дмитрий Зеничев, Валерий Громовиков, Валерий Шорохов, Юрий Богданов.

Открытые и несколько наивные люди - бывший знаменитый футболист Деев, полковник в отставке Тарасов, бывший слесарь ЗИЛа Сироткин с женой Соней - решают противостоять судьбе и покончить с нищенским существованием. Друзья открывают частную таксомоторную службу на Белорусском вокзале и сразу же попадают в круговорот невероятных приключений, в том числе и любовных!

19:33 Угрозы современного мира. Битая карта. Документальный цикл (16+)

Каждую секунду в мире совершается больше 50-ти тысяч операций с пластиковыми картами. Снятие наличных, оплата услуг, покупки в магазинах и интернете. Процедура почти не требует усилий. Но эта простота обманчива. На каждом этапе проведения платежа пользователя карты подстерегают опасности - от кражи до мирового финансового кризиса.

20:00 Познавательная программа (12+)

Что такое IP-адреса?

Что такое ДНК?

20:13 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Птичьи острова.

20:20 Познавательная программа (12+)

Ускорение и торможение.

20:27 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 У нас есть папа! Художественный фильм (16+)

Италия, Франция. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Мишель Пикколи, Ежи Штур, Ренато Скарпа, Франко Грациози.

После смерти Папы конклав выбирает нового Понтифика. Жребий падает на кардинала Мельвиля. Но что делать, если новонареченный глава Римско-Католической церкви отказывается выйти на балкон Св. Петра, бьется в истерике и кричит, что не может выдержать непосильной ноши? Отправить на сеанс к лучшему психотерапевту Рима? Устроить волейбольный турнир среди кардиналов, чтобы подбодрить его Cвятейшество? В Ватикане царит строжайшая конспирация: католический мир не должен узнать, что у Богом избранного Папы не хватило духу принять этот высочайший пост. Миллионы паломников на площади ожидают явления нового избранника, который в это время умудряется сбежать из Дворца.

22:53 Шоу «Без страховки». Выпуск 4 (16+)

Зрелищное шоу с настоящими акробатическими трюками, реальными травмами, скандалами, слезами и болью… Сложные номера без страховки выполняют звезды сериала «Универ» на ТНТ Виталий Гогунский и Мария Кожевникова, скандально известная Виктория Боня, актер Дмитрий Певцов, телеведущая Роза Сябитова, боксер Константин Дзю, фигуристка Елена Бережная.

01:32 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Лицо заповедника.

01:37 Телегазета (12+)

02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Старик Петр. Каждый народ имел свои мифы, но не каждый сберег их до наших дней. В глубине ханты-мансийской тайги сохранился такой оазис «живой мифологии». Старик Петр Сенгепов живет один на таежном стойбище, в гармонии с суровой северной природой и традиционной культурой. Ему 87 лет. Он — последний шаман хантов реки Казым.

Они улыбаются. Героиня фильма, Наталья Казейн, занимается организацией праздников для онкобольных детей, прикованных к инвалидному креслу.

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Трудовая армия. Фильм создан на основе уникальных свидетельств российских немцев, которые в 1940-е годы были призваны в ряды так называемой «трудовой армии». Они прошли через полное бесправие, голод и тяжелый принудительный труд, но остались людьми.

Коми Лапландия. Фильм о лапландской диаспоре коми (зырянского) народа. Как они живут? Помнят ли покинутую родину? Не забыты ли язык и традиции?

Снегурочка из Васюткино. Молодая учительница музыки ездит каждый день из города в глухое село учить деревенских ребятишек. В городе она устала от фальши. Очарованная природой, фольклором, чистотой и открытостью детей, она чувствует, что именно здесь - ее любовь, ее призвание.

А над Тунгуской морозный стелется туман. Мы хотим, чтобы каждый знал: мир - это отражение души человека. Если душа по-настоящему велика и прекрасна, она сможет вместить в себя все богатства бытия, примирить все противоречия.