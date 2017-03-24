Телепрограмма на 27 марта (понедельник)

Программа передач канала ТВ21+

Понедельник, 27 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Друзья. Приключения медвежат.

Фиксики.

Алиса в Стране чудес.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Телегазета (12+)

10:15 У нас есть папа! Художественный фильм (16+)

Италия, Франция. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Мишель Пикколи, Ежи Штур, Ренато Скарпа, Франко Грациози.

После смерти Папы конклав выбирает нового Понтифика. Жребий падает на кардинала Мельвиля. Но что делать, если новонареченный глава Римско-Католической церкви отказывается выйти на балкон Св. Петра, бьется в истерике и кричит, что не может выдержать непосильной ноши? Отправить на сеанс к лучшему психотерапевту Рима? Устроить волейбольный турнир среди кардиналов, чтобы подбодрить его Cвятейшество? В Ватикане царит строжайшая конспирация: католический мир не должен узнать, что у Богом избранного Папы не хватило духу принять этот высочайший пост. Миллионы паломников на площади ожидают явления нового избранника, который в это время умудряется сбежать из Дворца.

12:03 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

13:00 Телегазета (12+)

13:15 Дорога без конца. Художественный фильм (16+)

Россия. 2014 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Вера Алентова, Владимир Зайцев, Николай Захаров, Сергей Рудзевич, Алла Сергийко, Евгений Вальц, Мария Карпова, Иван Михайловсикй, Олег Филипчик.

В центре повествования - обычный рейсовый автобус. Его пассажиры – самые разные люди: молодые музыканты, семья, ожидающая появления на свет малыша, молодожены, священник, предприниматель, американские подростки… Всю дорогу люди ссорятся и не могут сами справиться с возникшими конфликтами. Поэтому в ход вступает судьба. Она расставляет все по полочкам, а сами участники либо сходят с пути, либо продолжают долгую дорогу под названием жизнь. Это поучительная остросюжетная история о том, что все для нас возвращается бумерангом, что нужно следить за своими словами и поступками, ценить и беречь родных и близких, уметь прощать и не таить обиду в душе. Героям придется научиться слышать, слушать, а также принимать решения и отвечать за свой выбор.

14:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Незамерзающий Кольский залив. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

14:59 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Хозяева тайги (Фильм ТК «Томское время», г.Томск). Цикл телевизионных программ, посвященных природе Томской области, а также людям, жизнь и работа которых связана с тайгой. Это охотники-промысловики, рыбаки, геологи, геофизики, сотрудники лесоохраны, пожарные.

15:30 За гранью. Документальный цикл (12+)

Для своего удобства мы переделываем мир вокруг - вмешиваемся в естественный ход вещей, пытаемся подчинить себе природу, меняем самих себя. Человек создает технологии, последствия применения которых не может предсказать. Насколько оправданы рискованные эксперименты? Где та грань, за которую мы не должны заступать? Сколько осталось до "точки невозврата"? Все плюсы и минусы прогресса в фильмах нового документального цикла "За гранью".

15:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:01 Телегазета (12+)

16:19 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:20 Познавательная программа (12+)

Что такое наскальные рисунки?

16:30 Загадки космоса. Миры без Солнца. Документальный цикл (16+)

По мнению ученых, жизнь может существовать не только на планетах, но и на их спутниках. И условия на них даже лучше, чем на самих планетах. Что уже открыли? Какие там могут быть моря, облака, растения, животные? Как могут выглядеть разумные инопланетяне? Какие спутники планет Солнечной системы ученые считают самым перспективным местом для поисков жизни?

17:20 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Бездомный хозяин квартиры. Житель города Советского Тюменской области приобрел квартиру, из которой его выселили по решению суда. История одной махинации с жильем.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Бренды. Индейки (Фильм ТК «Первый Тульский», г. Тула). Программа о том, как привычные, на первый взгляд, вещи обретают популярность в наши дни. Индейка в XXI веке превращается в первоклассный бренд. Эти нескладные птицы уже покорили сердца американцев. Но сможет ли индейка заменить привычную курочку на наших столах? История, особенности разведения в подсобных хозяйствах и птицефабриках, содержание и переработка - от индюшиного яйца до вкусного блюда.

17:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Кильдин-озеро. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

18:02 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:00 Познавательная программа (12+)

Что такое талант?

Аллергия и иммунная система.

19:12 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Пасвик – зеленый мир без границ.

Заповедник. Пасвик – зеленая жемчужина.

Лыжня дружбы. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:30 Мультимир (6+)

Друзья. Приключения медвежат.

Фиксики.

Алиса в Стране чудес.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Владислав Маленко (12+)

Актёр и режиссёр, поэт, автор стихотворений и песен, баснописец, основатель и руководитель Московского театра Поэтов – это всё о нём, о Владиславе Маленко. Москвич по рождению и месту жительства, приехал в Мурманск по приглашению Детской театральной школы. Выпускник прославленной «Щепки», он поражает энергичностью, смелостью суждений. Как считает сам Владислав Маленко, ему везло на встречи с талантливыми людьми, у которых он учился видеть, слышать и понимать окружающий мир. Работая под руководством Юрия Любимова, он навсегда влюбился в Московский театр на Таганке. Владислав чрезвычайно многогранен: он поэт, баснописец и создатель Театра поэтов. Несмотря на то, что большое литературное будущее ему прочили признанные мэтры Сергей Михалков и Юрий Поляков, не все читатели и зрители воспринимают работы Маленко.

20:47 Росгвардия. Документальный фильм (12+)

20:58 Мультимир (16+)

Мы живем в России.

21:00 Сын отца народов. 9, 10 серии. Сериал (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

В ролях: Гела Месхи, Василий Прокопьев, Илья Ермолов, Алексей Вертков, Александр Никольский, Анатолий Гущин, Евгений Сангаджиев, Кристина Пакарина, Мария Жиганова, Артём Осипов.

Жизнь Василия Сталина, самого известного «мажора» первой половины XX века, полна крутых поворотов. Будучи отличным военным, в 26 лет он получает звание генерал-лейтенанта. Отважный летчик пользуется уважением друзей и сослуживцев, перед его обаянием не способна устоять ни одна женщина. Он увлечен футболом и хоккеем и даже формирует спортивные команды в ВВС. Казалось бы, весь мир у его ног. Все меняется в день смерти его отца – Иосифа Сталина…

22:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Лыжня дружбы. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 Краткий курс счастливой жизни. 15 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

00:26 Познавательная программа (12+)

Аллергия и иммунная система.

00:32 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Барбара Брыльска: «Мужчины не имеют шанса». Документальный фильм (16+)

Россия. 2016 г.

Барбару Брыльску мы полюбили за одну ночь, когда на экраны ТВ вышла картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» Для всех зрителей актриса навсегда осталась героиней из того фильма. Многие думают, что и Барбара такая же, как Надя — нежная, ранимая, скромная. Но это далеко не так. Мы съездили к Барбаре в гости в Польшу и сняли эксклюзивное интервью с актрисой. Весной и летом она живет на даче — небольшой старый домик, куда Барбара, по ее собственным словам, сбежала от мужа. Признаемся честно, наша съемочная группа опоздала на интервью на полтора часа, но вместо ворчаний и обид Брыльска сразу пригласила нас к столу. А готовит она намного лучше, чем Надя Шевелева свою знаменитую заливную рыбу!

02:21 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

«Курск». Скорбь августа. Этот фильм создан в августе 2000 года по следам катастрофы АПЛ «Курск». Автор использует приём «жёсткого» монтажа, что делает работу искренней. Несмотря на годы, прошедшие после трагедии, боль не исчезла.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Легенды ралли. Легенда в ралли - это, собственно, составленный гонщиками план предстоящего заезда. Герой фильма Константин - предприниматель и мастер спорта по ралли. Бизнес-план и «легенда» - основные составляющие его жизни.

Галина Кулакова: «Я человек деревенский…» Простая деревенская девушка благодаря огромной энергии и поразительной трудоспособности смогла достичь вершин славы. В одночасье покорив лыжный пьедестал, она царила на нем около полутора десятков лет и не знала себе равных.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:14 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Глубина 1080. 1080 метров - глубина шахты «Комсомольская», куда ежедневно спускаются герои фильма. Вокруг - тундра и заброшенные поселки. Раньше в этих местах работали пять шахт. После взрыва на «Северной» - четыре. Но, несмотря на это, город живёт, и люди ищут своё счастье.

Один день в Кеми. Путешествие - это жизнь. Финский город Кеми - место, где блюз творит чудеса. Здесь живут Мир и Музыка.