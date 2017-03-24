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Угроза взрыва в «Меридиане». Вместо бомбы в сумке оказалась одежда

20:0224 марта 2017Просмотров: 95

Сегодня все экстренные службы Мурманска были подняты по тревоге. В два часа дня поступило сообщение об угрозе взрыва. Около конгресс-отеля «Меридиан» была обнаружена подозрительная сумка.

На место приехали пожарные, спасатели, врачи, полицейские и бойцы нацгвардии, кинологи с собаками и взрывотехники. Вход в «Меридиан» оцепили, дорогу перекрыли. Всех людей с первого этажа эвакуировали. Специалисты начали проверять находку. Оказалось, в большой спортивной сумке вовсе не бомба, а обычная одежда.

Юрий Осадчук, начальник отдела по ГО и предупреждению ЧС администрации Мурманска: «По всей видимости, кто-то забыл эту сумку. Но, естественно, если получаем сигнал, нужно все проверять, потому что это связано с угрозой жизни и здоровья людей».

Через час объявили - ничего не взорвется, угроза ложная. Всех эвакуированных людей полицейские пустили обратно в «Меридиан». Кто оставил у входа сумку, вызвавшую такой переполох, пока не известно.

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