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В Кировске завершились соревнования по горнолыжному спорту Праздника Севера

12:0024 марта 2017Просмотров: 166

В Кировске на снежных трассах комплекса «Большой Вудъявр» завершились соревнования по горнолыжному спорту 83-го традиционного Праздника Севера. Это был второй этап состязаний. Первый, напомним, состоялся в Полярных Зорях.

Из-за штормовой погоды в столице Хибин старты, в которых участвовали 40 спортсменов из городов области, а также Карелии и Подмосковья,  пришлось перенести на два дня позже.

В мужском супергиганте золотую медаль завоевал апатитчанин Олег Власов. Серебряным призёром стал хозяин снежных трасс Демьян Чистов. Бронзовым – мончегорец Кирилл Пушкарёв.

У женщин на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Нина Кузнецова из Мончегорска. На вторую – Александра Болдина из Петрозаводска. На третью подруга Кузнецовой по команде Мария Крайковская.

В суперкомбинации у мужчин победу одержал Власов. «Серебро» и «бронза» достались представителям города металлургов Илье Рагуеву и Пушкарёву.

У прекрасной пола первенствовала Кузнецова. Второе и третье места заняли Болдина и Крайковская.

По результатам четырех дисциплин абсолютными чемпионами Полярной олимпиады стали мончегорец Рагуев и петрозаводчанка Болдина.           

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