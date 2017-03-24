В Мурманске на Кольском проспекте загорелось два автомобиля

24 марта 2017 года в 4 часа 52 минуты на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобилей в Мурманске, на Кольском проспекте.

В результате пожара один автомобиль выгорел полностью, у второго автомобиля частично выгорел салон, повреждено лакокрасочное покрытие с правой стороны, лопнули боковые стекла.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (8 человек личного состава, 2 единицы техники).

Причины пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.