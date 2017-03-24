В Мурманске появится крупное производство концентрированного белкового сырья из рыбы

Производство, которого в стране ещё не было. В Мурманске подписано соглашение между региональным министерством развития промышленности предпринимательства, Сбербанком и частной компанией о создании предприятия, которое сможет производить высококонцентрированный белковый полуфабрикат.

Сейчас в мурманском порту уже налажено небольшое опытное производство. В задачах - выйти на выпуск коммерческий объём продукта, спрос на который уже есть по всей стране. В перспективе это будет 12 тонн белкового концентрата в месяц.



Юрий Рипак, директор ООО «Биомарин»: «Получение чистого белка, а дальше, в зависимости от степени очистки, его можно применять в самых различных отраслях. Т.е. начиная от микробилогии, заканчивая, предположим, добавлением в сурими или улучшения рыбных пельменей - добавлением чистого белка – протеина».



На оборудование и запуск предприятия потребуется около 70 миллионов рублей. По трёхстороннему соглашению - чуть больше 50 из них даст банк в виде кредита, остальное вложит компания. Создать такое предприятие в Мурманске помогла заявка в программу «Регион устойчивого развития».



Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Это федеральная программа. Она является программой поддержки таких инвесторов, которые имеют значение не только для региона, но и в масштабах всей России является инновационным. Это именно такой проект».



Связующим звеном между предпринимателем, властями региона и банком выступила корпорация развития Мурманской области. Её задача - помочь найти общий язык инвесторам и тем, кто хочет начать новое производство.



Алексей Барышкин, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области»: «У нас в портфеле корпорации порядка 40 проектов, это постоянно. Есть проекты, которые по ряду причин откладываются на более поздний срок. Какие-то, наоборот, стартуют моментально, слышат все о проектах в Териберке».



Так, уже в начале апреля будет подписан документ о сопровождении нового проекта в Териберке. Планируется, что там начнут производить морскую соль из Баренцева моря.