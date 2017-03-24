В Мурманске принимают заявки для участия в праймериз «Единой России»

В Мурманске продолжается прием заявок для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Попробовать свои силы могут все мурманчане, кому уже исполнилось 18 лет.

Предварительные выборы или праймериз партия «Единая Россия» проведет по двум избирательным округам, третьему и пятому, которые территориально занимают половину Ленинского и часть Октябрьского районов Мурманска. На сегодняшний день заявки подали 14 кандидатов.



Василий Андрианов, секретарь мурманского местного отделения партии «Единая Россия»: «Представлены практически все слои населения, есть среди участников представители бюджетной сферы, здравоохранения, бизнеса. Больше половины участников можно отнести к молодому возрасту, что говорит о том, что у партии есть серьезный кадровый резерв и потенциал».



Как показывает практика - предварительные выборы - это отличная возможность для их участников лучше понять свои политические силы. Те кандидаты, которые успешно пройдут процедуру праймериз, заручатся поддержкой партии и горожан для дальнейшего выдвижения в мурманский совет депутатов.

Ирина Ускова, директор школы №5 Мурманска: «Для меня сейчас как для человека очень важно понять, насколько я конкурентоспособна с другими людьми, которые тоже подают документы, на правильном ли я пути, и если так, то однозначно в работе общей городской команды, я буду делать то, что нужно».



Татьяна Елпанова, директор стоматологической клиники: «Люди очень часто обращаются ко мне за помощью, жители города, по специальности и просто как к человеку. Очень хотелось бы испытать свой рейтинг, насколько я смогла бы помочь больше и социально более значимой стать».



Участникам праймериз после регистрации предстоит поучаствовать в двух дебатах. Сама же процедура предварительных выборов в третьем и пятом избирательных округах Мурманска пройдет 23 апреля.