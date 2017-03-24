В Мурманске продолжается грандиозная уборка снега

Управление дорожного хозяйства информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:
27 марта
Первомайский округ:
– Кольский проспект, от ул. Копытова до южного въезда в город (нечетная сторона);
– ул. Орликовой, от дома №2 по улице Орликовой до разворотного кольца конечной автобуса №33.
Октябрьский округ:
– ул. Маклакова, от ул. Скальной до ул. Карла Маркса (нечетная сторона) + уборка снежных сугробов ул. Старостина дома №65-67;
– ул. Мира, от ул. Скальной до разворотного кольца конечной автобуса №11 (четная сторона).
Ленинский округ:
– ул. Чумбарова-Лучинского (нечетная сторона);
– мкр. Росляково, ул. Заводская
В ночь с 27 на 28 марта
Первомайский округ:
– Кольский проспект, от ул. Копытова до южного въезда в город (четная сторона);
– ул. Подгорная, вдоль забора от остановки «Южные причалы».
Октябрьский округ:
– ул. Мира, от кольца конечной автобуса №11 до ул. Старостина (нечетная сторона);
– ул. Маклакова, от ул. Старостина до ул. Скальной (со стороны школы).
Ленинский округ:
– ул. Невского (нечетная сторона);
– мкр. Росляково, ул. Заводская.
28 марта
Первомайский округ:
– Кольский проспект, от ул. Копытова до южного въезда в город (нечетная сторона);
– проезд к дому № 196 по Кольскому проезду.
Октябрьский округ:
– разворотное кольцо общественного транспорта, ул. Мира;
– дорога на телецентр, сопка Варничная.
Ленинский округ:
– ул. Нахимова, от ул. Сафонова до ул. Ладыгина;
– кольцо маршрутного автобуса №33, ул. Свердлова.
В ночь с 28 на 29 марта
Первомайский округ:
– Кольский проспект, от ул. Копытова, до ул. Героев Рыбачьего;
– проезд Хибинский.
Октябрьский округ:
– ул. Володарского;
– Северный проезд, дома №№ 7-25 + тротуары.
Ленинский округ:
– ул. Павлика Морозова;
– Нижнеростинское шоссе.
29 марта
Первомайский округ:
– Ледокольный проезд, от ул. Беринга до разворотногог кольца со стороны склона;
– проспект Кольский, от ул. Героев Рыбачьего до ул. Шевченко (четная сторона).
Октябрьский округ:
– ул. Павлова, от дома №9 по улице Павлова до ул. Радищева (четная сторона);
– ул. Радищева, от ул. Киповича до разворотного кольца троллейбуса №3 (нечетная сторона).
Ленинский округ:
– ул. Ушакова;
– ул. Загородная.
В ночь с 29 на 30 марта
Первомайский округ:
– Проезд Хибинский;
– ул. Героев Рыбачьего, от Проспекта Кольского до дома №6 по ул. Героев Рыбачьего.
Октябрьский округ:
– ул. Павлова, от дома №9 по улице Павлова до ул. Радищева (нечетная сторона);
– ул. Радищева, от разворотного кольца троллейбуса №3 до ул. Павлова (четная сторона).
Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от ул. Хлобыстова до ул. Павлика Морозова (четная сторона);
– ул. Туристов.
30 марта
Первомайский округ:
– Ледокольный проезд, от ул. Беринга до разворотного кольца, со стороны домов;
– разворотное кольцо общественного транспорта, ул. Героев Рыбачьего.
Октябрьский округ:
– ул. Павлова, от ул. Чехова до ул. Радищева;
– ул. Радищева, от ул. Книповича до разворотного кольца (нечетная сторона).
Ленинский округ:
– ул. Гончарова;
– ул. Хлобыстова, от ул. Героев Североморцев до ул. Свердлова (четная сторона)
В ночь с 30 на 31 марта
Первомайский округ:
– разворотное кольцо общественного транспорта, ул. Героев Рыбачьего;
– ул. Марата (четная сторона).
Октябрьский округ:
– ул. Радищева, от дома №43 по ул. Радищева до ул. Полухина (нечетная сторона);
– ул. Радищева, от ул. Полухина до ул. Фролова.
Ленинский округ:
– Нижнеростинское шоссе;
– переулок Водопроводный.
31 марта
Первомайский округ:
– ул. Марата (нечетная сторона);
– ул. Крупской (нечетная сторона).
Октябрьский округ:
– проезд к ул. Куйбышева 1а;
– ул. Серафимовича.
Ленинский округ:
– ул. Домостроительная, от Верхнеростинского шоссе до ул. Промышленной;
– ул. Транспортная.