В Мурманске продолжается грандиозная уборка снега

Управление дорожного хозяйства информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:

27 марта

Первомайский округ:

– Кольский проспект, от ул. Копытова до южного въезда в город (нечетная сторона);

– ул. Орликовой, от дома №2 по улице Орликовой до разворотного кольца конечной автобуса №33.

Октябрьский округ:

– ул. Маклакова, от ул. Скальной до ул. Карла Маркса (нечетная сторона) + уборка снежных сугробов ул. Старостина дома №65-67;

– ул. Мира, от ул. Скальной до разворотного кольца конечной автобуса №11 (четная сторона).

Ленинский округ:

– ул. Чумбарова-Лучинского (нечетная сторона);

– мкр. Росляково, ул. Заводская

В ночь с 27 на 28 марта

Первомайский округ:

– Кольский проспект, от ул. Копытова до южного въезда в город (четная сторона);

– ул. Подгорная, вдоль забора от остановки «Южные причалы».

Октябрьский округ:

– ул. Мира, от кольца конечной автобуса №11 до ул. Старостина (нечетная сторона);

– ул. Маклакова, от ул. Старостина до ул. Скальной (со стороны школы).

Ленинский округ:

– ул. Невского (нечетная сторона);

– мкр. Росляково, ул. Заводская.

28 марта

Первомайский округ:

– Кольский проспект, от ул. Копытова до южного въезда в город (нечетная сторона);

– проезд к дому № 196 по Кольскому проезду.

Октябрьский округ:

– разворотное кольцо общественного транспорта, ул. Мира;

– дорога на телецентр, сопка Варничная.

Ленинский округ:

– ул. Нахимова, от ул. Сафонова до ул. Ладыгина;

– кольцо маршрутного автобуса №33, ул. Свердлова.

В ночь с 28 на 29 марта

Первомайский округ:

– Кольский проспект, от ул. Копытова, до ул. Героев Рыбачьего;

– проезд Хибинский.

Октябрьский округ:

– ул. Володарского;

– Северный проезд, дома №№ 7-25 + тротуары.

Ленинский округ:

– ул. Павлика Морозова;

– Нижнеростинское шоссе.

29 марта

Первомайский округ:

– Ледокольный проезд, от ул. Беринга до разворотногог кольца со стороны склона;

– проспект Кольский, от ул. Героев Рыбачьего до ул. Шевченко (четная сторона).

Октябрьский округ:

– ул. Павлова, от дома №9 по улице Павлова до ул. Радищева (четная сторона);

– ул. Радищева, от ул. Киповича до разворотного кольца троллейбуса №3 (нечетная сторона).

Ленинский округ:

– ул. Ушакова;

– ул. Загородная.

В ночь с 29 на 30 марта

Первомайский округ:

– Проезд Хибинский;

– ул. Героев Рыбачьего, от Проспекта Кольского до дома №6 по ул. Героев Рыбачьего.

Октябрьский округ:

– ул. Павлова, от дома №9 по улице Павлова до ул. Радищева (нечетная сторона);

– ул. Радищева, от разворотного кольца троллейбуса №3 до ул. Павлова (четная сторона).

Ленинский округ:

– ул. Свердлова, от ул. Хлобыстова до ул. Павлика Морозова (четная сторона);

– ул. Туристов.

30 марта

Первомайский округ:

– Ледокольный проезд, от ул. Беринга до разворотного кольца, со стороны домов;

– разворотное кольцо общественного транспорта, ул. Героев Рыбачьего.

Октябрьский округ:

– ул. Павлова, от ул. Чехова до ул. Радищева;

– ул. Радищева, от ул. Книповича до разворотного кольца (нечетная сторона).

Ленинский округ:

– ул. Гончарова;

– ул. Хлобыстова, от ул. Героев Североморцев до ул. Свердлова (четная сторона)

В ночь с 30 на 31 марта

Первомайский округ:

– разворотное кольцо общественного транспорта, ул. Героев Рыбачьего;

– ул. Марата (четная сторона).

Октябрьский округ:

– ул. Радищева, от дома №43 по ул. Радищева до ул. Полухина (нечетная сторона);

– ул. Радищева, от ул. Полухина до ул. Фролова.

Ленинский округ:

– Нижнеростинское шоссе;

– переулок Водопроводный.

31 марта

Первомайский округ:

– ул. Марата (нечетная сторона);

– ул. Крупской (нечетная сторона).

Октябрьский округ:

– проезд к ул. Куйбышева 1а;

– ул. Серафимовича.

Ленинский округ:

– ул. Домостроительная, от Верхнеростинского шоссе до ул. Промышленной;

– ул. Транспортная.