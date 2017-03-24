В окрестностях поселка Зеленоборский прошел спортивным фестивалем «Прощай, Зима!»

Коллектив сотрудников зеленоборской колонии - поселения №20 отметили наступившую весну спортивным фестивалем «Прощай, Зима!».
Получить заряд бодрости и хорошего настроения пришли семьи сотрудников и ветераны учреждения.
В палаточном городке, разбитом в живописных окрестностях посёлка Зеленоборский, прошли весёлые эстафеты, увлекательные соревнования по перетягиванию каната, катанию с горы на «ватрушках».
Болельщиков и ветеранов также ожидала разнообразная развлекательная программа: катание на снегоходах и квадроцикле, забавные конкурсы.
В завершение фестиваля все участники смогли угоститься настоящей солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне, и традиционными шашлыками.
Победителям каждого состязания были вручены дипломы и призы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.