В окрестностях поселка Зеленоборский прошел спортивным фестивалем «Прощай, Зима!»

Коллектив сотрудников зеленоборской колонии - поселения №20 отметили наступившую весну спортивным фестивалем «Прощай, Зима!».

Получить заряд бодрости и хорошего настроения пришли семьи сотрудников и ветераны учреждения.

В палаточном городке, разбитом в живописных окрестностях посёлка Зеленоборский, прошли весёлые эстафеты, увлекательные соревнования по перетягиванию каната, катанию с горы на «ватрушках».

Болельщиков и ветеранов также ожидала разнообразная развлекательная программа: катание на снегоходах и квадроцикле, забавные конкурсы.

В завершение фестиваля все участники смогли угоститься настоящей солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне, и традиционными шашлыками.

Победителям каждого состязания были вручены дипломы и призы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.