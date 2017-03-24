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В окрестностях поселка Зеленоборский прошел спортивным фестивалем «Прощай, Зима!»

16:0024 марта 2017Просмотров: 56

Коллектив сотрудников зеленоборской колонии - поселения №20 отметили наступившую весну спортивным фестивалем «Прощай, Зима!».

Получить заряд бодрости и хорошего настроения пришли семьи сотрудников и ветераны учреждения.

В палаточном городке, разбитом в живописных окрестностях посёлка Зеленоборский, прошли весёлые эстафеты, увлекательные соревнования по перетягиванию каната, катанию с горы на «ватрушках».

Болельщиков и ветеранов также ожидала разнообразная развлекательная программа: катание на снегоходах и квадроцикле, забавные конкурсы.

В завершение фестиваля все участники смогли угоститься настоящей солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне, и традиционными шашлыками.

Победителям каждого состязания были вручены дипломы и призы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

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