16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В поселке Дровяное сотрудники Росгвардии задержали подростков, избивших пассажира пригородного автобуса

11:3024 марта 2017Просмотров: 397

В Центр оперативного управления нарядами Отдела вневедомственной охраны  поступило сообщение от диспетчера о том, что в автобусе, следовавшем по маршруту № 24 (п. Три Ручья – г. Мурманск), произошла драка между пассажирами.

Информация о пути следования и расположение ближайшей остановки от места произошедшего были переданы наряду группы задержания вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии в течение нескольких минут прибыли к остановке «п. Дровяное», на которой автобус был остановлен.

Опросив кондуктора и выяснив обстоятельства, сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей 1997 и 1999 года рождения, которые, по предварительной информации, нанесли телесные повреждения 44-летнему пассажиру автобуса.

На место задержания был вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила потерпевшего в медицинское учреждение.

Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Росгвардии. 

Читайте также
Скульптор из Кировска занял второе место на чемпионате по ледяному искусству в АляскеВ Мурманске продолжается грандиозная уборка снегаВ окрестностях поселка Зеленоборский прошел спортивным фестивалем «Прощай, Зима!»Съемочная группа ТВ-21 сопровождает участников экспедиции «Барнео-2017» в Арктику
Не стало летчика-испытателя Степана Анастасовича МикоянаПричиной переполоха в конгресс–отеле «Меридиан» стала сумка с личным вещами25 марта у мурманчан будет возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусниковПрокуратура добивается закрытия сайта с инструкцией по сбору электроудочкиС 1 апреля пенсии в России индексируют на 1,5%В Кандалакше мужчина представился соцработником и ограбил пожилого инвалида
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  