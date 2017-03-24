В Умбе пропал человек

Кандалакшская полиция разыскивает пропавшего без вести Матвеева Владимира Юрьевича 1964 года рождения, который 2 марта ушел из дома в Умбе.

Приметы: рост 170 см, темные волосы, среднего телосложения. Особые приметы: на левой щеке шрам от пореза размером около 3 см.

Был одет: шапка вязаная черного цвета, пальто матерчатое, черного цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета.

Просьба всех, кому что-либо известно о местонахождении Матвеева В.Ю., позвонить в полицию по телефонам 8 (815-33) 5-21-10 (дежурная часть МО МВД России «Кандалакшский»), 8-999-091-62-09 (ОУР МО МВД России «Кандалакшский»), сообщает пресс-служба регионального УМВД России.