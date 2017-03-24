16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Умбе пропал человек

12:3424 марта 2017Просмотров: 202

Кандалакшская полиция разыскивает пропавшего без вести Матвеева Владимира Юрьевича 1964 года рождения, который 2 марта ушел из дома в Умбе.

Приметы: рост 170 см, темные волосы, среднего телосложения. Особые приметы: на левой щеке шрам от пореза размером около 3 см.

Был одет: шапка вязаная черного цвета, пальто матерчатое, черного цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета.

Просьба всех, кому что-либо известно о местонахождении Матвеева В.Ю., позвонить в полицию по телефонам 8 (815-33) 5-21-10 (дежурная часть МО МВД России «Кандалакшский»), 8-999-091-62-09 (ОУР МО МВД России «Кандалакшский»), сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Читайте также
Скульптор из Кировска занял второе место на чемпионате по ледяному искусству в АляскеВ Мурманске продолжается грандиозная уборка снегаВ окрестностях поселка Зеленоборский прошел спортивным фестивалем «Прощай, Зима!»Съемочная группа ТВ-21 сопровождает участников экспедиции «Барнео-2017» в Арктику
Не стало летчика-испытателя Степана Анастасовича МикоянаПричиной переполоха в конгресс–отеле «Меридиан» стала сумка с личным вещами25 марта у мурманчан будет возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусниковПрокуратура добивается закрытия сайта с инструкцией по сбору электроудочкиС 1 апреля пенсии в России индексируют на 1,5%В Кандалакше мужчина представился соцработником и ограбил пожилого инвалида
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  