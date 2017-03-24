Весна на Кольский полуостров придёт не раньше конца апреля - гидрометцентр

Похоже, журналистам редакции информации ТВ-21 сегодняшний снегопад - в радость. В студии Пётр Широбоков и в эфире «Новости». И раз уже заговорили про снег, то вот реакция на снежные заряды жителей заполярной столицы.

Местоположение - город Мурманск. Сегодня многие мурманчане начали свой день с раскопок. Пришлось откапывать свои автомобили из снега, который выпал за ночь. Такой, неожиданный подарок от небесной канцелярии жители самого большого города за полярным кругом восприняли по северному стойко.



«Ну, для Мурманска это нормально, где-нибудь в Чили может быть и плохо будет.



По-моему для Мурманска это не удивительно.

- А вы как думаете?

А я тоже так думаю. В порядке вещей и в мае снег.



Для нас нормально, мы коренные мурманчане. Мы уже привыкли, примёрзшие, как говорится. Закалённые, что ещё сказать. Зато в апреле ещё на лыжах походим.



Да мы уже настроились на тепло, а тут опять! Мёрзнем, но надеемся, всё таки…

- Ну а готовы, что завтра снег опять?

Нет! Мы хотим тепла! Мы ждём весну, всё! Солнце, тепло!



Да, уже должна быть весна. Везде так тепло. В Калининграде ландыши цветут, а нас такая морозяка. Конечно, не нормально. Хочется тепла, солнышка».



Тем не менее, такая погода - норма для Кольского полуострова в конце марта. Никаких аномалий в том, что снег и солнце по очереди занимают небо над Мурманском - нет.



Наталья Сентябова, специалист-синоптик мурманского гидрометцентра: «У нас такую погоду даёт прохождение циклонов по югу Баренцева моря, вот у нас как раз такая ситуация и сегодня. И в связи с этим и снег пошёл и усилился ветер».



В ближайшие выходные существенного улучшения погоды можно не ждать. Суббота выдастся солнечной, а в воскресенье усилится ветер, будет идти снег. Переменчивая погода, когда температура будет скакать в районе нуля по Цельсию, продлится до апреля.