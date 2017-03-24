Впервые в Мурманске прошла ярмарка франшиз, организованная Российской ассоциацией франчайзинга, при поддержке «Норникеля». Стартовала она с конференции, где заполярным предпринимателям рассказали, что это за вид бизнеса и как он работает.

Понятие франчайзинг, хоть и звучит пока ещё не совсем привычно, но уже знакомо многим. Технология ведения бизнеса, которая связана не просто с передачей умения сделать то, что уже успешно сделано другими, но и поддержкой предпринимателя, сопровождением на всех этапах.



Михаил Файнберг, генеральный директор Академии Франчайзинга: «То есть, что такое франшиза - это калька успешного бизнеса. Дело в том, что гениальные идеи, в том числе и бизнес идеи могут рождаться в любом уголке земного шара, в том числе и в любом уголке России. Наша задача, вот этот алмаз сделать бриллиантом».



В первый раз ярмарка франшиз прошла в Норильске и такая технология ведения бизнеса заинтересовала местных предпринимателей. В Мурманск приехали представители бизнес-сообщества из Мончегорска и Печенгского района.



Елена Куклина, предприниматель г.Мончегорск: «Самое интересное, что сегодня услышала, уже государственная поддержка есть. То есть, это не только на уровне таком начальном, а уже будут смотреть, как оно будет и зачем. То есть, здесь уже государственная поддержка, это официально, официальный есть сайт, мы можем зайти и уже выбрать определённый бизнес по своей душе».



Никита Румянцев, предприниматель г.Заполярный: «Но с другой стороны нет возможности творчества, это не твой бизнес, а чей-то другой. То есть, Тебя наставляют, и ты не можешь выйти за эти рамки. А когда твой бизнес, ты можешь делать что хочешь и возможно, прийти к новой концепции, которая понравится всему миру».



Антон Косолапов, начальник управления региональных проектов КГМК: «Вся ярмарка франшиз нацелена на то, чтобы повысить деловую активность на территориях присутствия компании - Мончегорска и Печенгского района. Развивать сервисную экономику в первую очередь. Сегодня у нас первый опыт. Дальше мы этот опыт будем развивать. Сегодня в основном франшизы будут представлены не производственные, а из сферы торговли и услуг».



«Норникель» на протяжение несколько лет активно вовлекает предприимчивых горожан в изменение городской среды, в которой они живут. Образовательные курсы по социальному предпринимательству, академии социального партнерства и развития, форумы социальных технологий - всё это составные части корпоративной благотворительной программы «Норникеля».



Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ компании «Норникель»: «У программы очень хорошее название - «Мир новых возможностей». И мы как раз стараемся демонстрировать новые возможности во всех спектрах. Появляется новый инструмент - франшизы и нам кажется это вполне объяснимо. Привозя франшизу как инструмент, мы расширяем поле для людей, которые активны, которые могут вовлечься, но придумать бизнес идею, это правда не очень простое дело. Тем-более сегодня в сервисной экономике достаточно конкурентной».



Франчайзинг называют одним из самых эффективных инструментов продвижения предпринимательства в России. И это продвижение связано с экономическим развитием моногородов - важного вопроса и для органов власти, и для градообразующих предприятий.



Михаил Файнберг, генеральный директор Академии Франчайзинга: «Мне очень импонирует, что большой бизнес настолько социально ответственен. Я ясно вижу, как руководство «Норильского никеля» хочет развить региональное предпринимательство, поднять экономику, преобразить инфраструктуру. И это очень дорогого стоит».



Елена Гребнева, предприниматель г.Заполярный: «Всегда хочется идти в ногу со временем и конечно, спасибо за такие конференции. Мы можем узнать больше, применить в нашем районе, развить наш район».



Большое внимание «Норникель» уделяет развитию социального предпринимательства. Данное направление реализуется как часть благотворительной программы «Мир новых возможностей». С 2014 года поддержано 14 бизнес-проектов в регионах компании на сумму почти 53 с половиной миллиона рублей.