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Завтра в Умбе пройдут соревнования по спортивной рыбалке «Рыбья морда - 2017»

17:0024 марта 2017Просмотров: 861

25 марта 2017 года на Медвежьем плесе реки Умба, состоятся соревнования по спортивному рыболовству «РЫБЬЯ МОРДА - 2017»

Эти соревнования – один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха.

Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников соревнований. 

Регистрация команд осуществляется до 24 марта 2017 до 12-00 часов. 

Место проведения: 25 марта 2017 года на Медвежьем плесе реки Умба.

Отъезд автобуса из поселка Умба к месту старта в 9.30 от ДК. Старт в 11.00.

Дополнительная информация: Центр по физической культуре, спорту и туризму; тел: 8815-59-5-17-44; Терский район, пгт Умба, ул. Дзержинского, д. 40.

Фото: Умба везде, Умба Вконтакте

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