Житель Полярного отдал мошеннику почти 350 тысяч рублей за несуществующий снегоход

В пункт полиции обратился житель Полярного с заявлением о мошенничестве.

Заявитель рассказал полицейским, что он нашел объявление в сети Интернет о продаже снегохода.

Цена и характеристики транспортного средства его устроили. Связавшись с автором объявления, он узнал, что за снегоход необходимо внести предоплату в сумме около 348 тысяч рублей.

Лже-продавец сообщил северянину, что если он не переведет деньги, снегоход купят другие.

В подтверждение правдивости своих намерений неизвестный отправил жителю Полярного в электронном виде договор купли-продажи, а также копию паспорта на снегоход и копию накладной.

Получив данные документы, житель Полярного перевел на указанный неизвестный счет деньги.

После завершения банковской операции связь с «продавцом» техники прервалась, а снегоход северянин так и не получил.

По факту в отношении неустановленного лица возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.