Житель Полярного отдал мошеннику почти 350 тысяч рублей за несуществующий снегоход

Заявитель рассказал полицейским, что он нашел объявление в сети Интернет о продаже снегохода.
Цена и характеристики транспортного средства его устроили. Связавшись с автором объявления, он узнал, что за снегоход необходимо внести предоплату в сумме около 348 тысяч рублей.
Лже-продавец сообщил северянину, что если он не переведет деньги, снегоход купят другие.
В подтверждение правдивости своих намерений неизвестный отправил жителю Полярного в электронном виде договор купли-продажи, а также копию паспорта на снегоход и копию накладной.
Получив данные документы, житель Полярного перевел на указанный неизвестный счет деньги.
После завершения банковской операции связь с «продавцом» техники прервалась, а снегоход северянин так и не получил.
По факту в отношении неустановленного лица возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.