Игра в нарды закончилась побоями

Помощь медиков потребовалась 42-летнему жителю поселка Сафоново. Мужчина был в гостях у своего знакомого, который проживает на улице Папанина. Между приятелями возник словесный конфликт во время игры в нарды. Доказать свою провату хозяин квартиры решил рукоприкладством.