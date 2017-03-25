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Игра в нарды закончилась побоями

13:4725 марта 2017Просмотров: 75

Помощь медиков потребовалась 42-летнему жителю поселка Сафоново.  Мужчина был в гостях у своего знакомого, который проживает на улице Папанина. Между приятелями возник словесный конфликт во время игры в нарды. Доказать свою провату хозяин квартиры решил рукоприкладством.

Врачи зафиксировали на теле пострадашвшего множественные ушибы, ссадины грудной клетки, травматическое повреждения легкого. Медики квалифицировали их, как вред здоровью средней тяжести.

Участковым уполномоченным полиции подозреваемый – неработающий, ранее многократно судимый 38-летний местный житель был установлен, задержан и опрошен. В содеянном он признался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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