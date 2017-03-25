Игра в нарды закончилась побоями

Врачи зафиксировали на теле пострадашвшего множественные ушибы, ссадины грудной клетки, травматическое повреждения легкого. Медики квалифицировали их, как вред здоровью средней тяжести.
Участковым уполномоченным полиции подозреваемый – неработающий, ранее многократно судимый 38-летний местный житель был установлен, задержан и опрошен. В содеянном он признался.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок до пяти лет.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области