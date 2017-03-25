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Каждый десятый россиянин совершает покупки в отечественных интернет-магазинах раз в неделю

10:0025 марта 2017Просмотров: 129

Последние исследования рынка электронной коммерции показывают, что почти 45% населения земли имеет доступ к сети Интернет, и половина из них имеет опыт онлайн покупок.

Согласно опросу РОЦИТ (Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий») более 90% респондентов совершают покупки в отечественных интернет-магазинах.

Причем каждый 10-й делает это раз в неделю. Ситуация с зарубежными интернет-магазинами пока обстоит, еженедельно в них заказывает товары лишь каждый 20-й россиянин, информирует Роспотребнадзор. 

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