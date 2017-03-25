МЧС предупреждает о непогоде! Сегодня ночью будет сильный ветер и снег
21:1125 марта 2017Просмотров: 227
От МЧС приходят смс-сообщения о том, что сегодня ночью по Мурманской области и в городе Мурманске ожидается усиление ветра, мокрый снег! Такая неблагоприятная погода сохранится до конца суток 26 марта.
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