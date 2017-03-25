МЧС предупреждает о непогоде! Сегодня ночью будет сильный ветер и снег

От МЧС приходят смс-сообщения о том, что сегодня ночью по Мурманской области и в городе Мурманске ожидается усиление ветра, мокрый снег! Такая неблагоприятная погода сохранится до конца суток 26 марта.

Будьте внимательны и осторожны!