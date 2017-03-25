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Моржи сняли кино!

16:4025 марта 2017Просмотров: 129

Мурманские моржи решили снять шуточный видеоролик к первому апреля.

Сегодня в Мурманске отличная погода не только для прогулок, но и для купания. Так решили мурмнаские моржи и сняли шуточный видеоролик к первому апреля. По сюжету им становится слишком жарко у нас на Кольском полуострове и они решают поплыть к берегам Аляски. В съемках задействованы более 20 человек.  Что из этого получилось - скоро узнаем - 1-го апреля. 

А о том, как проходил съёмочный процесс расскажет корреспондент ТВ-21 Николай Кочетков, в понедельник в программе "Новости".

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