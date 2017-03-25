"Naveka.Bend" выступили в Мурманске

В одном из ночных заведений Мурманска состоялся концерт группы "Naveka Bend".

Музыкальный коллектив состоит из 5 человек, у всех высшее музыкальное образование. В своих выступлениях используют гитару, бас, барабаны и клавиши. Ребята играют всё: от джаза до психоделических рифов.

В этот раз музыканты исполнили известные современные композиции, что создало отличное настроение субботнего вечера.

Солист группы Антон Неняев - сотрудник телекомпании ТВ-21.

О том, как прошёл концерт расскажет в программе "Наше утро" корреспондент Иван Герасимов, который в данный момент присутствует на выступлении группы.